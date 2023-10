Figma est un éditeur de graphiques vectoriels et un outil de prototypage principalement basé sur le Web, avec des fonctionnalités hors ligne supplémentaires activées par les applications de bureau pour macOS et Windows. Les applications compagnon Figma Mirror pour Android et iOS permettent de visualiser les prototypes Figma sur les appareils mobiles. L'ensemble des fonctionnalités de Figma se concentre sur l'utilisation dans la conception de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, en mettant l'accent sur la collaboration en temps réel.

Site Web : figma.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Figma. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.