Knowi est une plateforme de business intelligence moderne spécialement conçue pour les données modernes d'aujourd'hui, permettant aux entreprises de toutes tailles de réduire considérablement la distance entre les données brutes, la prévision et l'action. Avec une intégration native à pratiquement toutes les sources de données, y compris NoSQL, SQL, RDBMS, basés sur des fichiers et API, Knowi élimine le besoin d'ETL, de pilotes ODBC ou de processus de transformation de données requis par les solutions alternatives. Les ingénieurs de données peuvent joindre des sources de données structurées et non structurées pour créer des ensembles de données mixtes et visualiser instantanément les résultats, appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique, intégrer les résultats dans des applications de données, partager des tableaux de bord avec des utilisateurs professionnels ou déclencher des actions vers d'autres applications ou systèmes de notification en aval.

