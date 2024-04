ClicData est une plateforme d'analyse de données de bout en bout de premier plan conçue pour permettre aux décideurs et aux analystes d'atteindre de véritables performances et de révéler des informations basées sur des données fiables, à jour et unifiées. Tirez parti de ClicData en quelques jours grâce à notre plateforme cloud facile à utiliser mais très puissante qui rationalise la connexion des données, la gestion des données, la visualisation des données et le partage avec vos équipes ou clients. De l'intégration et de la gestion des données à l'analyse, à la visualisation et au partage des données, nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour donner facilement un sens à vos données, surveiller vos performances et garder un œil sur les indicateurs clés dans des tableaux de bord personnalisés et entièrement interactifs. Dans un monde où les décisions basées sur les données sont la clé du succès, notre mission est d'aider les organisations de tous les secteurs à gagner en visibilité sur leurs performances grâce à l'analyse et au reporting automatisés des données en simplifiant les choses compliquées. ClicData est fiable et utilisé par plus de 1 000 organisations de premier plan dans plusieurs secteurs (vente au détail et commerce électronique, soins de santé, médias et publicité, hôtellerie, fabrication, secteur public, etc.) dans plus de 25 pays.

Site Web : clicdata.com

