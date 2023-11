Quore est une solution d'exploitation hôtelière qui met l'ensemble de votre hôtel dans la paume de votre main. Communiquez de manière transparente entre les départements pour gérer les bons de travail, les demandes des clients, la maintenance préventive et bien plus encore ! Obtenez des informations clés sur les performances de votre hôtel pour créer des équipes plus intelligentes et des clients plus satisfaits.

Site Web : quore.com

