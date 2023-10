Netlify est une société de cloud computing basée à San Francisco qui propose des services d'hébergement et de backend sans serveur pour les applications Web et les sites Web statiques. Ses fonctionnalités incluent le déploiement continu de Git sur Netlify Edge, l'infrastructure réseau mondiale de livraison d'applications de l'entreprise, la gestion des formulaires sans serveur, la prise en charge des fonctions AWS Lambda et l'intégration complète avec Let's Encrypt. Il propose des forfaits gratuits et payants. Les clients de Netlify incluent Google, Facebook, Verizon, NBC, Samsung, Nike, Cisco, Atlassian, LiveChat, Unilever, TriNet, Loblaw, Wieden+Kennedy, HashiCorp, Vue.js, Citrix, Peloton, Kubernetes. , Lodash, Smashing Magazine et Sequoia Capital.

Site Web : netlify.com

