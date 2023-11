Aqua Security bloque les attaques cloud natives tout au long du cycle de vie des applications et est la seule entreprise à bénéficier d'une garantie de protection cloud native d'un million de dollars pour le garantir. En tant que pionnier de la sécurité native du cloud, Aqua aide ses clients à réduire les risques tout en construisant l'avenir de leur entreprise. La plateforme Aqua est la plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP) la plus intégrée du secteur, protégeant le cycle de vie des applications, du code au cloud et inversement. Fondée en 2015, Aqua a son siège social à Boston, Massachusetts et Ramat Gan, Illinois et compte des clients Fortune 1000 dans plus de 40 pays.

Site Web : aquasec.com

