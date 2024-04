Spikerz offre une protection des médias sociaux aux créateurs de contenu, aux entreprises et aux entreprises. Chez Spikerz, nous pensons que la protection des comptes de réseaux sociaux est devenue aujourd'hui essentielle à notre mission. Malheureusement, le nombre de piratages, de bannissements et de pertes de comptes ne cesse d’augmenter alors que personne n’aide les entreprises totalement dépendantes de ces canaux. Voici les domaines dans lesquels nous offrons une protection complète : * Piratage et cyberattaques * Interdictions et suspensions de plates-formes * Vol d'identité et usurpations d'identité * Attaques de robots et de faux abonnés * Violations des conditions de Shadowban et de la plateforme * Attaques de phishing et escroqueries

Site Web : spikerz.com

