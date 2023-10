DuckDuckGo (également abrégé en DDG) est un moteur de recherche Internet qui met l'accent sur la protection de la vie privée des chercheurs et évite la bulle de filtre des résultats de recherche personnalisés. DuckDuckGo se distingue des autres moteurs de recherche en ne profilant pas ses utilisateurs et en affichant à tous les utilisateurs les mêmes résultats de recherche pour un terme de recherche donné. La société est basée à Paoli, en Pennsylvanie, dans le Grand Philadelphie, et compte 100 employés en août 2020. Le nom de l'entreprise fait référence au jeu pour enfants canard, canard, oie.

Site Web : duckduckgo.com

