Bloomberg Quint

BloombergQuint est une organisation indienne d'information commerciale et financière issue d'une coentreprise de Bloomberg News et Quintillion Media. Son contenu principal est basé sur l'économie indienne, la finance internationale, le droit et la gouvernance des sociétés et l'actualité économique.

Site Web : bloombergquint.com

