Deutsche Lufthansa AG (prononciation allemande : [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), communément abrégé en Lufthansa, est la compagnie aérienne nationale et la plus grande compagnie aérienne d'Allemagne qui, combinée avec ses filiales, est la deuxième plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de passagers transportés. Le nom de l'ancienne compagnie aérienne nationale est dérivé du mot allemand Luft signifiant « air » et Hansa pour la Ligue hanséatique. Lufthansa est l'un des cinq membres fondateurs de Star Alliance, la plus grande alliance de compagnies aériennes au monde, créée en 1997. Le slogan de l'entreprise est « Dites oui au monde ». Outre ses propres services, et possédant des filiales de compagnies aériennes de passagers, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines et Eurowings (appelé en anglais par Lufthansa son groupe de compagnies aériennes de passagers), Deutsche Lufthansa AG possède plusieurs sociétés liées à l'aviation, telles que Lufthansa Technik et LSG Sky Chefs, dans le cadre du groupe Lufthansa. Au total, le groupe possède plus de 700 avions, ce qui en fait l'une des plus grandes flottes aériennes au monde. Le siège social et le siège social de Lufthansa se trouvent à Cologne. La base opérationnelle principale, appelée Lufthansa Aviation Center, se trouve au hub principal de Lufthansa à l'aéroport de Francfort, et son hub secondaire se trouve à l'aéroport de Munich, où un centre d'opérations aériennes secondaire est maintenu.

Site Web : lufthansa.com

