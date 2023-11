Finnair est la compagnie aérienne nationale et la plus grande compagnie aérienne de Finlande. Son siège social se trouve à Vantaa, sur le terrain de l'aéroport d'Helsinki, sa plaque tournante. Finnair et ses filiales dominent le transport aérien national et international en Finlande. Son principal actionnaire est le gouvernement finlandais.

Site Web : finnair.com

