Achetez dès aujourd’hui des vols pas chers vers les pays baltes, le Moyen-Orient et l’Europe en ligne auprès d’airBaltic. Nous desservons plus de 70 destinations au départ de Riga, Vilnius et Tallinn. airBaltic, légalement constituée sous le nom d'AS Air Baltic Corporation, est la compagnie aérienne nationale de la Lettonie, dont le siège social est situé sur le terrain de l'aéroport international de Riga, dans la municipalité de Mārupe, près de Riga. Son hub principal est Riga et elle exploite des bases à Tallinn, Vilnius et Tampere.

Site Web : airbaltic.com

