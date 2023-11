La National Australia Bank est l'une des quatre plus grandes institutions financières d'Australie en termes de capitalisation boursière, de bénéfices et de clientèle. NAB a été classée 21e banque au monde en termes de capitalisation boursière et 52e banque au monde en termes d'actifs totaux en 2019.

Site Web : nab.com.au

