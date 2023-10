Bill.com est un fournisseur de logiciels basés sur le cloud qui automatisent les opérations financières de back-office pour les petites et moyennes entreprises. La plateforme Bill.com connecte les entreprises avec leurs fournisseurs et clients pour les aider à gérer leurs entrées et sorties de trésorerie. Les principaux concurrents incluent Tipalti et YayPay. Bill.com s'associe aux plus grandes institutions financières américaines, à plus de 70 % des 100 plus grands cabinets comptables américains, aux principaux progiciels de comptabilité, notamment Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks et Xero, et est le fournisseur privilégié de solutions de paiements numériques pour les CPA. com, la filiale technologique de l'American Institute of CPAs (AICPA). Plateforme d'automatisation des paiements de bout en bout en marque blanche, Bill.com Connect est proposée aux institutions financières dans le cadre de leur écosystème bancaire d'entreprise en ligne à authentification unique. . Les clients actuels incluent JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank et First National Bank of Omaha. Bank of America et PNC utilisent également Bill.com dans le cadre de leurs offres de technologies de paiement. Depuis 2019, la société possède des bureaux à San Jose, en Californie et à Houston, au Texas.

Site Web : login.us.bill.com

