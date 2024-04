Upflow fournit des logiciels et une technologie de paiement de pointe aux entreprises B2B pour faire passer leurs processus de recouvrement d'espèces au niveau supérieur et améliorer leurs flux de trésorerie. Le logiciel Upflow gère vos comptes clients pour vous avec des flux de travail automatisés mais personnalisés et s'intègre en un clic (littéralement) à votre logiciel de comptabilité existant. Soyez payé plus rapidement et plus facilement ! Réduisez vos retards de paiement de 50%. Les fonctionnalités d'Upflow incluent : * Mesures en temps réel sur votre collection A/R * Flux de travail automatisés et personnalisés * Des portails de paiement adaptés à chaque client Upflow s'intègre directement à différentes solutions comptables comme Quickbooks, Netsuite ou Xero et peut également développer des API spécifiques. Les partenariats d'Upflow avec Stripe et Go Cardless rationalisent les paiements pour vos clients. Upflow compte des centaines d'utilisateurs dans le monde, notamment Front, Lattice et Productboard, et est soutenu par des investisseurs clés (YCombinator, eFounders) et des business angels de premier plan en technologie financière.

Site Web : upflow.io

