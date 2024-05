La gestion tout-en-un des dépenses de Teampay comprend des contrôles intégrés qui appliquent votre politique dès le départ et vous permettent de gérer toutes les dépenses de l'entreprise en un seul endroit. Tandis que les équipes financières conservent un contrôle total, les managers et les employés bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les dépenses réelles, leur permettant ainsi d'effectuer des achats rapides et conformes. Teampay permet à tous les membres de l'entreprise d'acheter facilement ce dont ils ont besoin tout en offrant à l'équipe financière une tranquillité d'esprit grâce à des flux de travail d'achat et à un rapprochement automatisés. Avec Teampay, vous pouvez gérer de bout en bout tous les types d’achats, effectués par n’importe qui. Les employés apprécient cette expérience sans effort, et les équipes financières peuvent respirer tranquillement en sachant que toutes les dépenses sont précodées et pré-approuvées. Teampay s'intègre directement à Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite et Microsoft Dynamics 365 Business Central et Finance & Operations.

Site Web : teampay.co

