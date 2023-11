Jirav est la nouvelle génération de logiciels de planification d'entreprise. Notre solution tout-en-un de budgétisation, de prévision, de reporting et de tableau de bord offre une mise en œuvre plus rapide et une interface plus intuitive au coût total qui répond mieux aux besoins des entreprises de 5 à 500 employés. Jirav offre le délai de rentabilisation le plus rapide grâce à des intégrations natives qui permettent de se connecter automatiquement en quelques minutes à des systèmes tels que NetSuite, Intacct, QuickBooks et Xero afin que vous puissiez commencer à planifier immédiatement.

Site Web : jirav.com

