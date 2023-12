Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Onpipeline.com est un logiciel CRM de vente pour gérer votre processus de vente et organiser vos données clients. Aucune courbe d’apprentissage, peu coûteuse et évolutive. Onpipeline offre une interface simple qui permet vraiment de rester concentré sur les bonnes affaires. Des outils conçus pour ne jamais manquer une opportunité et générer plus de ventes en moins de temps. Il comprend des intégrations natives avec les calendriers Google ou Microsoft, mailchimp, Quickbooks, etc. Comprend également une API puissante, des webhooks et la possibilité de créer des widgets pour intégrer vos applications externes.

Site Web : onpipeline.com

