Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Soldo rend définitivement obsolètes les remboursements en regroupant les cartes d'entreprise Soldo et notre plateforme de gestion des notes de frais. Les employés n'ont jamais à dépenser leur propre argent. Personne ne perd de temps avec des reçus manquants. Et les équipes financières contrôlent les dépenses de l’entreprise. Avec Soldo, vous contrôlez toutes les dépenses de votre entreprise et, grâce à l'intégration avec votre système comptable, vous pouvez rapprocher les dépenses rapidement et facilement. Vous pouvez équiper certains ou tous les employés, des équipes entières ou même des collaborateurs externes de cartes Mastercard® Soldo, en décidant qui a accès à l'argent de l'entreprise et les règles selon lesquelles le dépenser.

Site Web : soldo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Soldo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.