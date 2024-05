Fyle est une plateforme moderne de gestion des dépenses qui permet aux comptables de rationaliser leur processus de déclaration des dépenses, sur leurs cartes de crédit existantes. Fyle s'intègre directement à ses cartes de crédit Visa, Mastercard et American Express existantes, pour offrir une visibilité en temps réel sur les données de transaction par carte de crédit, des notifications instantanées de dépenses par SMS et une collecte facile des reçus. Les utilisateurs peuvent soumettre des reçus par SMS et Fyle fait automatiquement correspondre les reçus, garantissant un rapprochement automatisé et un délai de clôture plus rapide. Les employés peuvent soumettre leurs dépenses à partir d'applications quotidiennes telles que les messages texte, Gmail, Outlook, Slack, Teams, etc., ou utiliser la puissante application mobile de Fyle pour prendre des photos des reçus et soumettre leurs dépenses en déplacement. Fyle extrait, code et catégorise automatiquement les données des reçus, vérifie les violations des politiques, les alloue aux bons projets, budgets et centres de coûts, et transmet les données aux logiciels de comptabilité comme QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central et QuickBooks Desktop.

Site Web : fylehq.com

