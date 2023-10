Punto Fa, S.L., opérant sous le nom de Mango, est une entreprise espagnole de conception et de fabrication de vêtements, fondée à Barcelone, en Espagne, par les frères Isak Andic et Nahman Andic. Mango est une multinationale de renommée internationale qui conçoit, fabrique et commercialise des vêtements et accessoires pour femmes et hommes.

Site Web : shop.mango.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mango. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.