IMDb (également connu sous le nom d'Internet Movie Database) est une base de données en ligne, propriété d'Amazon, contenant des informations relatives aux films, aux programmes télévisés, aux vidéos personnelles, aux jeux vidéo et au contenu diffusé en streaming en ligne - y compris les acteurs, l'équipe de production et les biographies personnelles, les résumés de l'intrigue. , des anecdotes, des notes et des critiques de fans et critiques. Une fonctionnalité supplémentaire pour les fans, les forums de discussion, a été abandonnée en février 2017. À l'origine un site Web géré par des fans, la base de données est détenue et exploitée par IMDb.com, Inc., une filiale d'Amazon. En janvier 2020, IMDb comptait environ 6,5 millions de titres (épisodes compris) et 10,4 millions de personnalités dans sa base de données, ainsi que 83 millions d'utilisateurs enregistrés. IMDb a commencé comme une base de données de films sur le groupe Usenet "rec.arts.movies" en 1990 et est passé au Web en 1993.

Site Web : imdb.com

