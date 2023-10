KinoPoisk (russe : KinoPoisk, un portemanteau de « cinéma » et « recherche ») est une base de données en ligne russe d'informations relatives aux films, aux émissions de télévision, y compris les acteurs, l'équipe de production, les biographies, les résumés d'intrigue, les notes et les critiques. Depuis 2018 (sous le nom de KinoPoisk HD), un service de streaming de vidéo à la demande par abonnement comprenant plusieurs milliers de films, séries télévisées et dessins animés, y compris des premières et des exclusivités, est également disponible. Recherche de films, actualités cinématographiques, critiques d'utilisateurs, affiches de cinéma, photos, affiches, bandes-annonces, recettes au box-office et bien plus encore.

Site Web : kinopoisk.ru

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à КиноПоиск. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.