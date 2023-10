Mail.ru Mail est le plus grand service de messagerie gratuit, une interface rapide et pratique, une capacité de boîte aux lettres illimitée, une protection fiable contre le spam et les virus, une version mobile et des applications pour smartphones. Accès via IMAP, notifications SMS, interface dans différentes langues et thèmes de conception Mail. Également sur Mail.ru : actualités, recherche Internet, voitures, sports, jeux, rencontres, météo, travail.

Site Web : mail.ru

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mail.ru. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.