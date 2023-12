The Roku Channel

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Roku a lancé sa propre chaîne de streaming sur ses appareils en octobre 2017. Elle est financée par la publicité, mais gratuite. Son contenu sous licence comprend des films et des émissions de télévision de studios tels que Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney et Universal, ainsi que les éditeurs de contenu de la chaîne Roku American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, et YuYu. Elle met en œuvre un modèle de partage des revenus publicitaires avec les fournisseurs de contenu. Le 8 août 2018, la chaîne Roku est également devenue disponible sur le Web. Roku a également ajouté la section « En vedette gratuite » comme section supérieure de son menu principal à partir de laquelle les utilisateurs peuvent accéder au streaming direct d'émissions et de films de ses partenaires.

