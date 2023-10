Adobe Photoshop Web

Photoshop sur le Web (bêta) avec des fonctionnalités d'édition de base est désormais disponible en version bêta publique. Adobe Photoshop est un éditeur de graphiques raster développé et publié par Adobe Inc. pour Windows et macOS. Il a été créé en 1988 par Thomas et John Knoll. Depuis lors, le logiciel est devenu la norme de l’industrie non seulement en matière d’édition de graphiques raster, mais aussi dans l’art numérique dans son ensemble.

Site Web : adobe.com

