Zillow Group, Inc., ou simplement Zillow, est une société américaine de bases de données immobilières en ligne fondée en 2006 et créée par Rich Barton et Lloyd Frink, anciens dirigeants de Microsoft et fondateurs de la spin-off de Microsoft Expedia, Spencer Rascoff, un cofondateur de Hotwire.com, David Beitel, actuel directeur de la technologie de Zillow, et Kristin Acker, actuelle vice-présidente senior de la conception d'expériences de Zillow. Barton est l'actuel PDG de Zillow, Inc.

Site Web : zillow.com

