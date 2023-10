Amazon.com, Inc. est une société technologique multinationale américaine basée à Seattle, Washington. Amazon se concentre sur le commerce électronique, le cloud computing, le streaming numérique et l'intelligence artificielle. Elle est considérée comme l’une des quatre grandes entreprises technologiques, aux côtés de Google, Apple et Facebook. Elle a été qualifiée de « l'une des forces économiques et culturelles les plus influentes au monde » ainsi que de la marque la plus précieuse au monde. Amazon est connu pour sa perturbation des industries bien établies grâce à l'innovation technologique et à l'échelle de masse. Il s'agit du plus grand marché en ligne, fournisseur d'assistants IA, plateforme de diffusion en direct et plateforme de cloud computing au monde, en termes de revenus et de capitalisation boursière. Amazon est la plus grande société Internet en termes de chiffre d'affaires au monde. C'est le deuxième employeur privé des États-Unis et l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Amazon a été fondée par Jeff Bezos à Bellevue, Washington, le 5 juillet 1994. La société a commencé comme un marché en ligne de livres, mais s'est développée pour vendre des produits électroniques, des logiciels, des jeux vidéo, des vêtements, des meubles, de la nourriture, des jouets et des bijoux. En 2015, Amazon a dépassé Walmart en tant que détaillant le plus valorisé aux États-Unis en termes de capitalisation boursière. En 2017, Amazon a acquis Whole Foods Market pour 13,4 milliards de dollars américains, augmentant ainsi considérablement l'empreinte d'Amazon en tant que détaillant physique. En 2018, Bezos a annoncé que son service de livraison en deux jours, Amazon Prime, avait dépassé les 100 millions d'abonnés dans le monde. Amazon distribue des téléchargements et du streaming de vidéos, de musique et de livres audio via ses filiales Prime Video, Amazon Music, Twitch et Audible. Amazon possède également une branche d'édition, Amazon Publishing, un studio de cinéma et de télévision, Amazon Studios, et une filiale de cloud computing, Amazon Web Services. Elle produit des appareils électroniques grand public, notamment des liseuses Kindle, des tablettes Fire, des appareils Fire TV et Echo. De plus, les acquisitions d'Amazon incluent Ring, Twitch, Whole Foods Market et IMDb. Parmi diverses controverses, l'entreprise a été critiquée pour une surveillance technologique excessive, une culture de travail hyper-compétitive et exigeante, l'évasion fiscale et des pratiques anticoncurrentielles.

