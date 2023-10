Bitbucket est un service d'hébergement de référentiel de contrôle de version basé sur le Web appartenant à Atlassian, pour le code source et les projets de développement qui utilisent les systèmes de contrôle de révision Mercurial (du lancement jusqu'au 1er juillet 2020) ou Git (depuis octobre 2011). Bitbucket propose à la fois des forfaits commerciaux et des comptes gratuits. Il propose des comptes gratuits avec un nombre illimité de référentiels privés (pouvant avoir jusqu'à cinq utilisateurs dans le cas de comptes gratuits) depuis septembre 2010. Bitbucket s'intègre à d'autres logiciels Atlassian tels que Jira, HipChat, Confluence et Bamboo. Il est similaire à GitHub, qui utilise principalement Git. Bitbucket commercialise traditionnellement ses services auprès des développeurs professionnels disposant de codes logiciels propriétaires privés, notamment depuis son acquisition par Atlassian en 2010. En février 2017, Bitbucket a annoncé avoir atteint 6 millions de développeurs et 1 million d'équipes sur sa plateforme. Bitbucket propose trois modèles de déploiement : Cloud, serveur Bitbucket et centre de données.

Site Web : bitbucket.org

