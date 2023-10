Wellfound (anciennement AngelList Talent) AngelList est un site Web américain destiné aux startups, aux investisseurs providentiels et aux demandeurs d'emploi souhaitant travailler dans des startups. Créée en 2010, la plateforme a pour mission de démocratiser le processus d'investissement et d'aider les startups dans leurs enjeux de levée de fonds et de talents. Cela a commencé comme un forum de présentation en ligne pour les startups technologiques qui avaient besoin d'un financement de démarrage. Depuis 2015, le site permet aux startups de lever gratuitement des fonds auprès d'investisseurs providentiels.

Site Web : angel.co

