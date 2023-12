SOLUTIONS D'ÉVÉNEMENTS EN PERSONNE ET DE COLLECTE DE FONDS MOBILES. - Une suite de services d'événements en personne et de collecte de fonds en ligne, prouvés pour récolter jusqu'à 50 % de plus pour votre organisation à but non lucratif. Givergy a pour mission d'aider les organisations à collecter davantage de fonds et à changer les dons caritatifs dans le monde entier. En tant que B Corporation certifiée dotée d'une plateforme de collecte de fonds primée, Givergy propose une gamme de solutions de collecte de fonds de pointe et des conseils d'experts. Avec des opérations en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Australie et à Hong Kong, Givergy a soutenu plus de 3 000 organisations à but non lucratif et caritatives pour les aider à collecter plus de 1,1 milliard de dollars américains dans le monde, aidant ainsi certains des plus grands noms du secteur de la collecte de fonds. La plateforme de collecte de fonds Givergy couvre tous les aspects de la collecte de fonds quelle que soit la taille d'une organisation.

Site Web : givergy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Givergy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.