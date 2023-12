RallyUp est une plateforme de collecte de fonds gratuite et interactive qui permet aux organisations de toute taille de créer facilement des expériences de collecte de fonds de niveau professionnel. Les solutions flexibles et personnalisables sont conçues pour aider les organisations à but non lucratif à engager les donateurs existants, à recruter de nouveaux donateurs et à collecter davantage d'argent. Avec RallyUp, les organisations peuvent créer des expériences de collecte de fonds uniques ou multi-activités qui incluent : · Événements (entièrement virtuels, entièrement en personne ou hybrides) · Tirages au sort · Enchères · A-thons · Concours · Ventes · Financement participatif Si une expérience comprend une activité tapez ou plus, la diffusion en direct et les fonctionnalités peer-to-peer peuvent être ajoutées gratuitement à n'importe quelle expérience. Sans frais d'abonnement ni fonctionnalités verrouillées et sans jamais avoir à fournir d'informations de carte de crédit, vous pouvez vous attendre à remporter davantage de ce que vous collectez lorsque vous utilisez RallyUp.

Site Web : rallyup.com

