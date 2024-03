Swell Fundraising

Swell fournit une plateforme d'événements et de collecte de fonds en ligne basée sur le cloud avec des fonctionnalités peer-to-peer. Avec Swell, les événements peuvent être instantanément lancés virtuellement grâce à notre module de diffusion en direct intégré. Conçu par des professionnels à but non lucratif, il dispose d'un processus de billetterie élégant pour les billets achetés mais également gratuits/gratuits/invités à table. Les campagnes peer-to-peer en ligne et les pages de dons sont facilement lancées et associées à notre fonctionnalité de don par SMS. L'utilisation de Swell augmente les revenus des événements, fait gagner du temps, fournit un plan de sauvegarde virtuel et permet aux organisations à but non lucratif d'acquérir efficacement de nouveaux donateurs. Nous nous engageons envers les organisations à but non lucratif et notre service client reflète cet engagement.

Site Web : swellfundraising.com

