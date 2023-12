Plateforme de collecte de fonds tout-en-un pour les organisations à but non lucratif. Collectez plus d'argent et touchez de nouveaux supporters à l'aide d'une plateforme de collecte de fonds conçue pour les collectes de fonds. Qgiv existe pour aider les organisations à but non lucratif à collecter plus d'argent grâce à une suite complète d'outils de collecte de fonds comprenant des formulaires de don personnalisables, l'inscription à des événements, la collecte de fonds peer-to-peer, l'envoi de SMS avec messagerie sortante et des événements d'enchères. Nous pensons que les causes exceptionnelles méritent un logiciel exceptionnel conçu en tenant compte de vos besoins uniques. Des utilisateurs illimités avec un accès illimité aux outils et à l'assistance, sans contrat à long terme (et sans frais sournois !) Et des intégrations avec les principaux outils CRM et de messagerie permettent aux organisations à but non lucratif d'expérimenter facilement de nouvelles technologies et de développer leurs programmes de collecte de fonds numériques. Nous nous engageons à aider les organisations à but non lucratif à récolter davantage en anticipant et en répondant à leurs besoins et défis grâce à un développement dirigé par le client et en accordant une attention particulière aux meilleures pratiques du secteur. Depuis notre siège social de Lakeland, en Floride, nous servons actuellement plus de 5 000 organisations aux États-Unis et au Canada. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec des organisations à but non lucratif et nous existons pour les aider à réussir, célébrer leurs victoires et offrir un service client personnalisé.

