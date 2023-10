Inoreader est un lecteur de contenu Web et de flux RSS, un service cloud pour les navigateurs Web et les appareils mobiles exécutant iOS et Android. Il compile des flux d'actualités à partir de sources en ligne pour que l'utilisateur puisse le personnaliser et le partager avec d'autres. Inoreader a été lancé pour la première fois par Innologica en 2013.

Site Web : inoreader.com

