Wix.com Ltd. (hébreu : וויקס.קום‎) est une société de logiciels israélienne qui fournit des services de développement Web basés sur le cloud. Il permet aux utilisateurs de créer des sites Web HTML5 et des sites mobiles grâce à l'utilisation d'outils de glisser-déposer en ligne. Outre son siège social et d'autres bureaux en Israël, Wix possède également des bureaux au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Inde, en Irlande, en Lituanie, aux États-Unis et en Ukraine. Les utilisateurs peuvent ajouter des plug-ins sociaux, du commerce électronique, du marketing en ligne, des contacts. des formulaires, du marketing par e-mail et des forums communautaires sur leurs sites Web à l'aide d'une variété d'applications développées par Wix et tierces. Le constructeur de sites Web Wix est construit sur un modèle commercial freemium, gagnant ses revenus grâce à des mises à niveau premium.

Site Web : wix.com

