ZIPDJ est le pool de musique DJ par abonnement le plus prestigieux au monde et le service de musique sous licence promotionnelle. ZIPDJ distribue des versions promotionnelles initiales aux créateurs de tendances, aux DJ, aux DJ de radio et à d'autres professionnels de l'industrie musicale ; ZIPDJ innove en matière de musique !

Site Web : zipdj.com

