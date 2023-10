Amazon Alexa, également connu simplement sous le nom d'Alexa, est une technologie d'IA d'assistant virtuel développée par Amazon, utilisée pour la première fois dans les haut-parleurs intelligents Amazon Echo développés par Amazon Lab126. Il est capable d'interagir vocalement, de lire de la musique, de créer des listes de tâches, de régler des alarmes, de diffuser des podcasts, de lire des livres audio et de fournir la météo, la circulation, les sports et d'autres informations en temps réel, telles que les actualités. Alexa peut également contrôler plusieurs appareils intelligents en s'utilisant comme système domotique. Les utilisateurs peuvent étendre les capacités d'Alexa en installant des « compétences » (fonctionnalités supplémentaires développées par des fournisseurs tiers, dans d'autres contextes plus communément appelés applications telles que les programmes météo et les fonctionnalités audio). La plupart des appareils dotés d'Alexa permettent aux utilisateurs d'activer l'appareil à l'aide d'un mot d'activation (comme Alexa ou Amazon) ; d'autres appareils (tels que l'application mobile Amazon sur iOS ou Android et Amazon Dash Wand) nécessitent que l'utilisateur appuie sur un bouton pour activer le mode d'écoute d'Alexa, bien que certains téléphones permettent également à un utilisateur de prononcer une commande, telle que « Alexa » ou "Alexa réveille". Actuellement, l'interaction et la communication avec Alexa sont disponibles uniquement en anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, japonais et hindi. Au Canada, Alexa est disponible en anglais et en français (avec l'accent québécois). En novembre 2018, Amazon comptait plus de 10 000 employés travaillant sur Alexa et les produits associés. En janvier 2019, l'équipe des appareils d'Amazon a annoncé avoir vendu plus de 100 millions d'appareils compatibles Alexa. En septembre 2019, Amazon a lancé de nombreux nouveaux appareils, battant de nombreux records tout en rivalisant avec l'industrie mondiale de la maison intelligente. Le nouvel Echo Studio est devenu le premier haut-parleur intelligent doté d'un son 360 et d'un son Dolby. D'autres nouveaux appareils comprenaient un point Echo avec une horloge derrière le tissu, un nouvel Amazon Echo de troisième génération, Echo Show 8, un appareil Echo enfichable, Echo Flex, des écouteurs sans fil intégrés Alexa, des écouteurs Echo, Alexa intégré. lunettes, montures Echo, un anneau intégré Alexa et Echo Loop.

Site Web : alexa.amazon.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazon Alexa. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.