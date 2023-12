Alternatives - DeepL Translator

Yandex Translate

translate.yandex.com

Traduction en ligne gratuite du français, du russe, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien et de plusieurs autres langues vers l'anglais et inversement, dictionnaire avec transcription, prononciation et exemples d'utilisation. Yandex.Translate fonctionne avec des mots, des textes et des pages We...