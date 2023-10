Youjia est une plate-forme d'informations et de services automobiles sous Baidu. Elle contient une grande quantité d'informations professionnelles sur l'automobile, des informations claires et détaillées sur les modèles de véhicules et des réputations de propriétaires de voitures authentiques et dignes de confiance. Elle fournit également aux utilisateurs des émissions en direct, des vidéos, des albums photos, de courts des vidéos, des sujets d'actualité et des essences. Des méthodes diversifiées de présentation du contenu automobile telles que des colonnes de sélection et des questions-réponses avec les conducteurs sont destinées à aider les consommateurs de voitures à prendre des décisions d'achat de voiture précises et efficaces. Youjia est une plate-forme d'informations et de services automobiles sous Baidu. Elle contient une grande quantité d'informations professionnelles sur l'automobile, des informations claires et détaillées sur les modèles et une réputation authentique et crédible des propriétaires de voitures. Des méthodes diversifiées de présentation du contenu automobile telles que des colonnes sélectionnées et de petites questions de conduite et Les réponses visent à aider les consommateurs de voitures à prendre des décisions d’achat de voiture précises et efficaces.

Site Web : yoojia.com

