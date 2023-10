SWAYAM est un programme lancé par le gouvernement indien et conçu pour réaliser les trois principes cardinaux de la politique éducative, à savoir l'accès, l'équité et la qualité. L’objectif de cet effort est de proposer les meilleures ressources pédagogiques et d’apprentissage à tous, y compris aux plus défavorisés. SWAYAM cherche à réduire la fracture numérique pour les étudiants qui sont jusqu'à présent restés épargnés par la révolution numérique et n'ont pas pu rejoindre le courant dominant de l'économie de la connaissance.

Site Web : swayam.gov.in

