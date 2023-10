Techdirt est un blog Internet américain qui rend compte des défis juridiques liés à la technologie et des questions de politique commerciale et économique qui y sont liées, dans le contexte de la révolution numérique. Il se concentre en particulier sur la propriété intellectuelle, les brevets, la confidentialité des informations et la réforme du droit d'auteur.

Site Web : techdirt.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Techdirt. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.