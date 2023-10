LegalZoom.com, Inc. est une société de technologie juridique en ligne qui aide ses clients à créer des documents juridiques sans nécessairement avoir à engager un avocat. Les documents disponibles comprennent les testaments et les fiducies vivantes, les documents de création d'entreprise, les enregistrements de droits d'auteur et les demandes de marque.

Site Web : legalzoom.com

