USA Today est un quotidien américain de taille moyenne distribué à l'échelle internationale qui est la publication phare de son propriétaire, Gannett. Fondée par Al Neuharth le 15 septembre 1982, elle opère depuis le siège social de Gannett à McLean, en Virginie. Il est imprimé sur 37 sites aux États-Unis et sur cinq sites supplémentaires à l'échelle internationale. Sa conception dynamique a influencé le style des journaux locaux, régionaux et nationaux du monde entier grâce à son utilisation de rapports concis, d'images colorisées, de graphiques informatifs et d'inclusion d'histoires de la culture populaire, entre autres caractéristiques distinctes. Avec un tirage hebdomadaire imprimé de 726 906 exemplaires, un journal numérique Avec seulement une base d'abonnés de 504 000 et un lectorat quotidien d'environ 2,6 millions, USA Today est classé premier en termes de diffusion sur la liste des journaux aux États-Unis. Il a été démontré qu'il maintient une audience généralement centriste, en ce qui concerne les convictions politiques. USA Today est distribué dans les 50 États, à Washington, D.C. et à Porto Rico, et une édition internationale est distribuée en Asie, au Canada, en Europe et dans les îles du Pacifique.

Site Web : usatoday.com

