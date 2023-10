Build.com est un détaillant de rénovation domiciliaire en ligne et une filiale de Ferguson plc. Elle vend du matériel de salle de bain, de cuisine et d'éclairage, des appareils électroménagers et d'autres fournitures. La société a son siège social à Chico, en Californie, aux États-Unis.

