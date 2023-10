OneLogin, Inc. est un fournisseur de gestion des identités et des accès (IAM) basé sur le cloud qui conçoit, développe et vend une plate-forme de système de gestion des accès (UAM) unifiée aux entreprises et organisations de niveau entreprise. Fondée en 2009 par les frères Thomas Pedersen et Christian Pedersen, OneLogin est une entreprise privée en phase de développement. OneLogin a été nommé visionnaire dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès. La plateforme OneLogin UAM est un système de gestion des accès qui utilise l'authentification unique (SSO) et un annuaire cloud pour permettre aux organisations de gérer l'accès des utilisateurs aux applications sur site et cloud. La plateforme comprend également le provisionnement des utilisateurs, la gestion du cycle de vie et l'authentification multifacteur (MFA). OneLogin est basé à San Francisco avec un bureau de développement à Redmond, Washington, ainsi qu'à Londres et Guadalajara. La société organise une conférence annuelle des utilisateurs de Connect.

Site Web : onelogin.com

