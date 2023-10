Environnement shell interactif pour Google Cloud Platform. Google Cloud Shell est un shell bash en ligne basé sur Debian. Le niveau gratuit (inclus avec tous les comptes Gmail) comprend 1,7 Go de mémoire vive et un répertoire personnel persistant de 5 Go. Outre les répertoires d'accueil et racine, l'environnement Cloud Shell est volatile. L'éditeur de Google Cloud Shell est basé sur Eclipse Theia.

Site Web : shell.cloud.google.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Google Cloud Shell. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.