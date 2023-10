GlobalSign est le principal fournisseur de solutions d'identité et de sécurité fiables permettant aux entreprises, aux grandes entreprises, aux fournisseurs de services cloud et aux innovateurs de l'IoT du monde entier de sécuriser les communications en ligne, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le cryptage. Son infrastructure à clé publique (PKI) et ses solutions d'identité à grande échelle prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'Internet des objets (IoE).

Site Web : globalsign.com

