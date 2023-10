Chaussures et vêtements de style de vie et de sport pour hommes, femmes et enfants dotés de technologies de confort innovantes. Livraison gratuite et plus encore avec Skechers Plus. Skechers USA, Inc. est une entreprise multinationale américaine de chaussures. Basée à Manhattan Beach, en Californie, elle a été fondée en 1992 et est aujourd'hui la troisième plus grande marque de chaussures aux États-Unis.

Site Web : skechers.com

