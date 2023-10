Overstock.com, Inc. est un détaillant Internet américain dont le siège est à Midvale, Utah, près de Salt Lake City. En 1997, Robert Brazell fonde D2 : Discounts Direct. Deux ans plus tard, il est vendu à Patrick M. Byrne qui le rebaptise Overstock.com. La société a initialement vendu exclusivement des marchandises excédentaires et retournées sur un marché de commerce électronique en ligne, liquidant ainsi les stocks d'au moins 18 sociétés point-com en faillite à des prix inférieurs à ceux du gros. L'entreprise continue de vendre des articles de décoration intérieure, des meubles, de la literie et de nombreux autres produits en liquidation ; cependant, elle vend également de nouvelles marchandises. En mai 2002, Overstock a procédé à une introduction en bourse au prix par action de 13 $ ; en outre, après avoir réalisé une croissance et des bénéfices significatifs au cours de certains premiers trimestres, la société a réalisé un bénéfice de 7,7 millions de dollars en 2009 et a déclaré sa première année d'un milliard de dollars en 2010. L'entreprise a commencé à se renommer début 2011, sous le nom de « O.co », pour devenir simplifier et unifier ses opérations internationales, mais a interrompu cet effort quelques mois plus tard, invoquant la confusion des consommateurs concernant le nouveau nom.

Site Web : overstock.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Overstock. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.